30º Jornadas Ganaderas de Pergamino: Se dio un fuerte debate sobre comercialización, tipificación e identificación ganadera

Las Jornadas Ganaderas Pergamino, un clásico de la agenda ganadera anual, mostró un gran poder convocatoria, a tal punto que hubo más de 350 asistentes de forma presencial, y más de 500 televidentes que siguieron la transmisión vía streaming.

La jornada, fue organizada y coordinada por el médico veterinario Carlos Kitroser y contó con el apoyo de Grupo TodoAgro, Rec Bull y Estudio Ganadero Pergamino.

“El encuentro fue excelente por la convocatoria, el nivel de las conferencias y se extendió desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Realmente fue un programa muy comprimido, donde se trataron 12 temas muy importantes, así que este la gente se quedó prendida a los debates”.

En el evento hubo un fuerte reconocimiento de la Municipalidad de Pergamino a la figura de Carlos Kitroser, quien desde hace 40 años propicia eventos de capacitación.

Hubo cuatro bloques de tres charlas cada uno, cada bloque con un amplio tiempo de preguntas e intercambio al final. Kitroser, el armador de los contenidos indicó: “comenzó el programa con el manejo eficiente de pasturas, rastrojos y verdeos. Luego se profundizó en los cruzamientos y las razas sintéticas, el tamaño de la vaca según ambiente y mercados, el avance de identificar a los reproductores rompe curvas; y también estos ofrecen facilidad de los partos y curvas de crecimiento por encima del promedio”.

Añadió que “un debate fuerte fue cuando se trató del tema de comercialización de carnes según calidades, un sistema de tipificación confiable que no existe y un plan sanitario con identificación individual obligatoria, que tampoco existe, este es muy resistido con parte de los productores, pero esto nos dejaría fuera de lo que es el estándar internacional. Así que el debate fue muy interesante”.

Finalmente hubo un bloque destinado a nutrición, donde se profundizó en el manejo de autoconsumo, la calidad de los silajes y la selección por eficiencia de conversión alimenticia.

“La reunión fue muy movida, con mucha participación del público, de modo que tenemos un balance muy positivo del encuentro”, subrayó Kitroser.

Buenos Aires aporta más del 50% de la faena nacional de carne bovina

En la apertura del encuentro, Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires destacó el futuro de la ganadería argentina, resaltando la importancia de los avances técnicos y la diversidad productiva.

En su intervención, Rodríguez subrayó la importancia de estos encuentros, destacando que “las jornadas técnicas, el intercambio de conocimientos y el contacto directo con los productores son fundamentales para seguir potenciando la ganadería en la región”.Durante la jornada en la que el MDA fue sponsor principal, el ministro Rodríguez también compartió datos alentadores sobre el sector ganadero provincial: “La provincia de Buenos Aires tiene una cadena bovina con un gran potencial, que aporta más del 50% de la faena nacional”. Según el Informe Bovino de septiembre de 2025, Buenos Aires concentró el 51,8% del total de animales faenados a nivel nacional.

Por Todo Agro