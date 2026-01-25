25 de Enero: Dia del Reportero Grafico, una fecha que cuesta decir «feliz dia»

Todos los 25 de enero, en la Argentina se conmemora el Día del Reportero Gráfico. La fecha, promulgada por la ley 24.876, recuerda el aniversario del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas y el atentado a la libertad de expresión que significó ese hecho.

Este año, se cumplen 28 años del asesinato de José Luis Cabezas, ocurrido en la ciudad bonaerense de Pinamar, mientras trabajaba; y como en cada ocasión, cobra vigencia el lema “No se olviden de Cabezas”, impuesto por los Reporteros Gráficos.

Por Ley 24.876, sancionada el 10 de setiembre de 1997 y promulgada el 13 de octubre del mismo año, se establece el 25 de enero como el Día Nacional del Reportero Gráfico.

El domingo 3 de marzo de 1996, la Revista Noticias publicó en tapa la primera imagen del empresario Alfredo Yabrán. Caminaba junto a su esposa por las playas de Pinamar, vestido con un traje de baño cuadriculado blanco y bordó.

Detrás del lente estaba José Luis Cabezas, fotógrafo de 34 años que cubría la temporada de verano en el balneario atlántico para Editorial Perfil. Al año siguiente, en la madrugada del 25 de enero de 1997, luego de salir de una fiesta organizada por el empresario Oscar Andreani, José Luis Cabezas es interceptado, secuestrado y asesinado en General Madariaga.

Imagen: Agencia AP

Este homicidio pasó a ser el mayor emblema de lucha por la libertad de expresión.