24 horas de la Corvina Negra: Pesco una pieza de casi tres kilos y se ganó una pickup 4×4

Con más de 5.700 inscriptos, la 64° edición de las 24 horas de la Corvina Negra volvió a demostrar en Claromeco, partido de Tres Arroyos por qué es considerada un verdadero mundial de la pesca. A lo largo de 43 kilómetros de playas de Orense – Claromeco y Reta-, el certamen comenzó a las 15 del sábado 7 y culminó a las 15 del domingo 8.

El ganador de la Hilux 4×4 resultó ser Leandro Gabriel Gago (32), de Tres Arroyos , con una negra que pesó de 2.853 kg. capturada a las 1.26 en la zona de la Zaranda.

Los entendidos explicaron que el pique creció con el cambio de marea entrada la madrugada del domingo, allí fueron apareciendo las corvinas, en total 10 negras y 40 rubias que llenaron la ganchera del certamen de pesca, curiosamente organizado por el Club de Cazadores de Tres Arroyos.

«Es algo que siempre soñé»

“Todavía estoy en shock. Es algo que siempre soñé y llega en un momento justo de mi vida. Seguro la voy a vender para construir mi casa, pero ahora no puedo pensar”, dijo el ganador al pie del podio, frente a la sede del club organizador, en la ceremonia de premiación.