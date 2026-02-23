23 de Febrero, Dia del Tambero en Argentina: Su esfuerzo e inversión, significa un importante impacto social y económico en el medio

Hoy lunes 23 de febrero es un fecha muy especial para todos aquellos trabajadores de los tambos, que sostienen una actividad muchas veces golpeada por lo económico o por lo climático. Hoy 23 de febrero, es el Día del Tambero en Argentina.

Oficialmente, la efeméride fue dispuesta a través del Decreto N.º 3192 por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires el 3 de abril de 1968, reconoce el trabajo de todos los profesionales que componen el gremio y que con su labor, contribuyen al desarrollo de una industria histórica en el país.

La producción de leche en argentina es una actividad económica que tiene un fuerte arraigo de permanencia en el medio rural, cuenta con una alta demanda de mano de obra, servicios, maquinarias, genética, capacitacion, y distintos insumos. Tiene un esfuerzo de alta inversión por parte de sus hacedores del tambo, y su desarrollo productivo significa un importante impacto social y económico en el medio donde esta. Ser productor de leche o Tambero, no sabe de feriados o de paros gremiales, si hay caminos transitable o no, la vaca hay que ordeñarla.

En el ultimo año 2025, la producción de leche en Argentina tuvo un importante repunte, según el informe oficial de la Dirección Nacional de Lechería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, señalando que los tamberos argentinos produjeron 11.618 millones de litros en 2025, representando esto el volumen más alto de la década y el segundo a nivel histórico. Ademas el informe oficial detallo que en comparación con 2024, se evidenció un crecimiento interanual del 9,7%. Sumado a ello, en términos de producción diaria, este incremento representa un aumento cercano al 10% en litros producidos.