“20 años no son sólo una cifra”: Expoagro tuvo su noche especial a pura emoción

A horas del comienzo oficial de Expoagro 2026 edición YPF Agro, que se realizará del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, se realizó la Cena de Autoridades en el Hotel Colonial.

De la cita participaron funcionarios nacionales, provinciales y locales, expositores, empresarios, las autoridades de Exponenciar, de los diarios Clarín y La Nación y referentes de la cadena agroindustrial.

Entre las figuras destacadas, estuvieron el ex presidente Mauricio Macri, el gobernador Axel Kicillof, el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, entre otros.

“Lo mejor está por venir”

Las primeras palabras estuvieron a cargo del CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman, que calificó a la noche como “distinta y especial” en el marco de la celebración de los 20 años de Expoagro.

En especial, destacó la labor formidable del equipo detrás de la muestra más importante de la región, que trabajó con “profesionalismo, compromiso y pasión para que todo sea posible”.

La agenda de los próximos cuatro días incluirá la presencia de más de 700 expositores, 12 entidades financieras, más de 30 empresas Agtech, además de actividades a realizarse en 7 auditorios que funcionarán en simultáneo. Todo esto nutrirá la edición aniversario.

“Esta es una noche para celebrar, porque 20 años no son solo una cifra: son historia, trabajo, innovación y comunidad”, concluyó Schvartzman.

La sorpresa de la noche

Como un verdadero maestro de ceremonias, el conductor y humorista Darío Barassi, apareció entre el público al momento de la cena y elevó la temperatura de la velada.

Uno de los que participó de la dinámica fue el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, quien expresó: “Ver como Expoagro crece año tras año nos da un orgullo enorme”.

Luego, cuatro importantes representantes del sector agropecuario conversaron con el conductor sobre el presente y futuro del sector agropecuario.

Consultado por los cambios tecnológicos en la forma de producir, el presidente de la Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Fernando de Nevares, destacó que la producción argentina se caracteriza por tomar herramientas novedosas y desarrollarlas.

Del mismo modo, y recordando el aniversario número 69 de la conformación del primer grupo CREA, resaltó el espíritu de trabajo colaborativo que reina sobre el sector.

En esta línea coincidió Marcelo Torres, presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), quien afirmó que el agro argentino es líder en el mundo por crear redes colaborativas.

A su turno, el presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (FACMA), Luis “Freddy” Simone, manifestó la importancia de contar con acceso a “créditos adecuados” para incorporar tecnología y acompañar la evolución del sector.

La última intervención estuvo a cargo de Hernán Zubeldía, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), quien desmitificó la dicotomía entre el campo y la ciudad y consideró que se trata “más de una narrativa que de una realidad”.

“Estamos todos muy integrados y, al igual que industriales y productores, hablamos todos el mismo idioma”, señaló el referente.

Patrimonio colectivo

En el cierre del encuentro, el directorio de Exponenciar -integrado por Alberto Marina, Eugenio Schlossberg, Alejandro Saguier, Lucas Puente Solari- hizo entrega de dos reconocimientos al aporte colaborativo en Expoagro.

El primero fue otorgado a Rosana Negrini, titular de la fabricante de maquinaria Agrometal, quien señaló: “Pasaron 20 años y seguimos estando juntos con Expoagro. Fueron 20 años juntos, que sean 20 más”.

El segundo galardón fue para Hernán Ferrari, referente nacional e internacional de maquinaria agrícola, y un activo participante de la historia de la megamuestra. “Estos 20 años de Expoagro coinciden con mis 20 años de carrera en el INTA y los caminamos juntos. Yo no hubiera estado aquí hoy si no fuera por la muestra”, concluyó el especialista, que puso así el broche de oro al evento.

También asistieron a la cena los dirigentes de la Mesa de Enlace, del INTA y del Senasa, referentes de la producción, y titulares de las carteras productivas de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires. Los presidentes de Banco Provincia, Juan Cuattromo y de Banco Nación, Darío Wasserman junto a sus respectivos directorios, dijeron presente en la noche de gala.