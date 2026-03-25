1era.  Fecha de la Liga Nuevejuliense de Tenis 2026:  María Carna, Francisco Zola e Ignacio Coronel los campeones

Culmino este lunes 23 en canchas del Club San Martin el 1era Fecha 2026 de la Liga Nuevejuliense de Tenis desarrollado por las sub comisiones de Atlético 9 de Julio y San Martin.

Se jugaron las categorías Damas A, Tercera masculino, y Primera masculino, donde en primer lugar se jugó las rondas en cancha de Atlético 9 de Julio y las finales en San Martin

Acerca de la fecha disputada, Juan Artola, presidente de la Sub comisión de Tenis de San Martin, destaco la sumatoria de jugadoras y jugadores, además del marco de público que participo tanto el anterior fin de semana como este último, y que a pesar de la lluvia del día viernes, el sábado estaban en las gradas alentando.

Artola remarco que el buen número de jugadores que se sumaron a competir, quiere decir que la creación de la liga de tenis, es una muy buena decisión, destaco, ya que dicha LNT, comienza este 2026 a transitar su segundo año.

En otro orden el directivo del tenis “Santo”, comento que más allá de quienes se suman a jugar en los torneos de la Liga, vemos que día a día se suman personas grandes y chicos a conocer y aprender tenis, donde no solo viene por ello también en lo social, la gente viene a disfrutar de estos espacios, incluso con amigos, dijo.

Los campeones de la de 1ra. fecha

Damas A

Ganó María José Carná 6-2 / 7-5 a Lorena Petetta

Tercera masculinos

Ganó Francisco Zolá 6-1 /6-4 a Peralta Agustín

Primera masculino

Ganó Ignacio Coronel 5/7-6-4/10-8 a Nehuén Bracco