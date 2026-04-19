Fue presentado oficialmente el proyecto de Crematorio por parte de la CEyS Mariano Moreno

En la tarde del pasado viernes 17 de abril, la CEyS llevó adelante en el Salón Blanco Municipal, la presentación oficial el proyecto “Crematorio Parque CEyS”.

Conforme se informo ante la prensa, la iniciativa surge de un Concurso Provincial que convocó a unos 80 arquitectos, reflejando el interés y nivel profesional en torno a la propuesta, destacaron.

El proyecto ganador fue desarrollado por las arquitectas platenses Jesica Bava y Cecilia Craig, quienes estuvieron acompañadas por un equipo de colaboradores integrado por los arquitectos Alejandro Beautell (España), Federico Craig, Flavio Dorta (España) y Juan Pedro Filpe.

Durante el acto, además de la presentación del proyecto, se realizó la entrega de premios a los profesionales que se destacaron en el concurso.

El desarrollo del nuevo servicio que busca brindar la CEyS Mariano Moreno sera construido en un predio, propiedad de la entidad cooperativista, sobre ruta nacional 5 en el km 265.

Ante la prensa, Matías Losinno, subrayo que «desde un tiempo a la fecha veníamos con el proyecto de iniciar en dos terrenos que tiene la Cooperativa sobre ruta 5, ya hace más de 30 años que estaban comprados, justamente un Crematorio. Sabemos que la relación de la gente con la muerte en este caso, sería así, las costumbres un poco van variando y lo que venimos notando es que justamente la gente opta cada vez más por la cremación en lugar de un servicio más convencional como el que brinda en el cementerio.

A partir de ahí fue que en un dialogo con el Arq. Martín Banchero, en el municipio, surgió la idea de que se hiciera el Concurso, que justamente hemos anunciando a los ganadores, donde pueden ver los distintos proyectos que se llevaron adelante a través del Colegio arquitecto, Distrito 7.

Por su parte el Arq. Raul Sotelto, presidente del Distrito 7 del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, explico que se presentaron 80 propuestas, donde participaron 35 profesionales. El proyecto del primer premio fue por decisión del jurado, unió esas dos partes que era tan importante la parte de iglesia como la paisajística, el parque, y lo hizo con un edificio que como bien decía Matías, genera como un hito urbano, tiene presencia, ya en la lejanía de la mirada, o sea no hace falta acercarse demasiado ya por su diseño, demuestra que está pasando algo que no es común.

Después un edificio que invita a descubrirlo en el recorrido, es un edificio que si bien tiene una aproximación toda a través del desarrollo del paisaje, cuando uno llega a un patio, es como que lo abraza y lo abriga ante la situación de despedir a un familiar querido.

La obra

Consultado sobre el inicio de la obra, Losinno, subrayo que se cuenta con el terreno, el ante proyecto, ahora la idea es seguir viendo lo que es ese anteproyecto, convertirlo en un proyecto con las modificaciones que consideremos pertinentes y la verdad que tenemos intenciones de, en no mucho tiempo empezar a construirlo, la verdad que lo queremos tener cuanto antes, puntualizo.