18 de Octubre se adjudico la primera fase del Torneo de Ascenso de la LNF

Finalizo este sábado la primera fase del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de futbol, donde el ganador del torneo asciende a la Primera A, de la liga local.

La fecha definía al ganador de la fase, y esto se daba entre los equipos de 12 de Octubre y 18 de Octubre, ya que ambos equipos estaban con puntaje iguales (24) en la ultima fecha, de ganar ambos equipos iban a una final.

El equipo de 12 de Octubre fue local en su localidad, y recibió a Atlético Dudignac, quien le gano por 3 a 2.

El otro equipo, el 18 de Octubre, si bien jugo en su cancha, pero lo hizo en condición de visitante, ya que quien oficio como local, fue Defensores de Sarmiento.

Desde el inicio el equipo dirigido por Marcelo García, se mostro mucho mas contundente que el «Tifon» , y a los 32 minutos, abrio el marcador con gol de Re.

En el complemento, 18 de Octubre, sabiendo sus jugadores que El 12 estaba perdiendo, entraron a la cancha mas holgados, y continuaron con su buen juego, y fueron contundentes ante el arco de Defensores de Sarmiento, entres oportunidades mas, Re, Martinelli y Filecia, para poner el 4-0 definitivo.

Los números del Ganador de la Primera Fase de la Primera B

En los 12 partidos que jugo 18 de Octubre, gano 8, empato 3 y perdió 1. Convirtió 27 goles y le convirtieron 9.

Cabe destacar que para la edición 24/25 el equipo de El Provincial había llegado a la final del Ascenso y que disputo ante Atlético Patricios y no pudo ser. Ahora vuelve mas renovado y con el claro objetivo de ascender, pero antes deberá ganar el torneo de play offs, que se jugara luego del receso vacacional.

Los partidos que jugo 18 de Octubre y sus resultados