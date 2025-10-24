162º Aniversario Ciudad de 9 de Julio: El lunes 27 es Dia no laborable para la administración municipal

El Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires resolvió declarar como no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia, y como feriado optativo para la industria, el comercio y demás actividades, los días en que se celebren festividades locales en distintos municipios.

La medida se enmarca en las facultades otorgadas por los Decretos N° 3/2024 y N° 272/2017, y tiene como objetivo facilitar la participación de la comunidad en los festejos y promover las celebraciones locales.

De esta manera, el lunes 27 de octubre, con motivo del 162° aniversario de la ciudad de Nueve de Julio, no se atenderá al público en las dependencias municipales.