162º Aniversario Ciudad 9 de Julio: Sociedad Rural de 9 de Julio reafirma su compromiso con la ciudad

La ciudad de 9 de Julio celebra hoy un nuevo aniversario de su fundación, la que se logró aquel 27 de octubre de 1863.

La producción agropecuaria fue una de las primeras actividades económica que, a partir de labrar la tierra, sumado al ordenamiento territorial, permitió el desarrollo agropecuario para el entonces.

Eso hizo que, en esa organización, el 10 de octubre de 1897 productores agropecuarios de manera organizada fundaran la Sociedad Rural de 9 de Julio, una de las primeras instituciones de bien público de aquella joven comunidad en el oeste bonaerense.

Ese compromiso de aquel entonces de nuestros antecesores, es el mismo que llevamos hoy.

Para la ciudad, el campo nuevejuliense es un engranaje importante en la economía local. Es por eso que en estos días ante los embates climáticos que enfrentamos, nuestro comprometido trabajo, no es solo por el productor agropecuario y la ruralidad, es por todo 9 de Julio.