16 de octubre: Jornada a Campo del IPCVA en San Salvador, Entre Ríos.

Bajo el lema “Nuevas tecnologías para la ganadería mesopotámica”, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) llevará a cabo una nueva Jornada a Campo en el Establecimiento La Lucrecia de San Salvador, Provincia de Entre Ríos (Acceso a Jubileo, Ruta Nacional 18 Km 190) el próximo jueves 16 de octubre de 2025.

La jornada, que contará con la participación especial del INTA, incluirá disertaciones técnicas y una visita al establecimiento con tres “paradas” o salidas a campo: “Drones en la ganadería, un aliado estratégico para la producción”, “Selección de reproductores considerando sus aspectos fenotípicos” y “Trébol Alejandría, Valor nutricional-Versatilidad para alimentación animal”.

Además de la presentación del planteo productivo del establecimiento a carga de los Sres. Victor Odiard y Manuel Odiard, algunas de las disertaciones previstas son las siguientes: “Oportunidades y retos para posicionar a la carne argentina como libre de deforestación en el mercado de la Unión Europea” (Dr. Gerardo Leotta, Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, e Ing. Agr. M. Sc. Adrián Bifaretti, IPCVA), “Trazabilidad individual electrónica bovina y tipificación de carne. Proyecto TRAZA” (Med. Vet. Silvio D. Marchetti, Dirección Nacional de Producción Ganadera), “Manejo de lactancia en vientres y suplementación de la hembra de reposición” (Ing. Agr. Sebastián Vittone, INTA Concepción del Uruguay) y “El manejo como base de sustentabilidad y rentabilidad” (Ing. Agr. Pablo Etcheverry).

La apertura del encuentro estará a cargo de los propietarios del establecimiento, Sres. Victor Odiard y Manuel Odiard, el Director Regional del INTA, Dr. Jorge Gvozdenovich, y autoridades del IPCVA.

Como todas las actividades que realizan el IPCVA la entrada será libre y gratuita pero con cupos limitados por lo que se solicita realizar una inscripción INGRESANDO ACÁ.

Para ver el programa completo de la jornada INGRESE ACÁ.

No se suspende por lluvia.