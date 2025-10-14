128º Expo Rural 9 de Julio: Vivero Mariangeles, no solo se vio sorprendida como mejor stand externo, también la visita de muchos clientes

María Ángeles Martínez es paisajista y como parte de su servicio le suma un vivero que esta en pleno crecimiento. Sin pensarlo se vio motivada por su familia en sumarse este año por primera vez a la Expo Rural de 9 de Julio.

Su vivero Mariangeles, se llevo la mirada y el paseo de miles de personas que visitaron la expo rural local que se realizo del 2 al 5 de octubre pasado. Sus palabras fueron agradecimiento continuo, a su familia, amigos que la impulsaron, los clientes y a Sociedad Rural de 9 de Julio.

Como buena paisajista plasmo un desarrollo del stand que quienes ingresaron al mismo les permitía tener una muy buena observancia de la gran variedad de plantas que expuso.

Desde el Regional Digital dialogamos con Maria Angeles y nos cuenta su presente en esta Video Nota