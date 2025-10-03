128º Expo Rural 9 de Julio: Por Aula Aapresid pasan 600 alumnos

La Regional Aapresid 9 de Julio Carlos Casares, en el marco de la 128º Expo Rural de 9 de Julio despliega el Programa Aula Aapresid, que en esta oportunidad esta dirigido a alumnos del Nivel Primario. De la convocatoria, se han sumado casi 600 alumnos, quienes tras terminar el recorrido luego de la charla, se llevan una planta de tomate, que el alumno puede sembrar, cuidar y consumir de lo producido.

La Ing. Agr. Carolina Fritz, es la ATR de la Regional y nos detalla los objetivos que persigue Aula Aparesid y el trabajo que se lleva adelante en estos encuentros que propone Aapresid.