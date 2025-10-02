128º Expo Rural 9 de Julio: Gran expectativa por la charla que dará “Coco” Oderigo este viernes

Mientras hoy jueves 2 se vive la primera jornada de cuatro que componen a la 128º Expo Rural de 9 de Julio, todo también está preparado para lo que será este viernes 3 a las 10hs en los salones de La Rural, con la disertación que dará Eduardo “Coco” Oderigo, es presidente de la Fundación Espartanos, una entidad que trabaja con la inserción social de aquellas personas que cumplen una condena en su contra, por parte de la Justicia.

Coco, es abogado y fundó un equipo de rugby en una cárcel, y una de sus frases de cabecera es “No quiero que salgan antes, quiero que salgan mejor”, suele decirles a las personas con quienes trabaja en la inserción social.

La llegada de Oderigo a la Exposición Rural de 9 de Julio es por iniciativa de las empresas, Ceres Agropecuaria, Unus y Mecano Ganadero, y del Club de Rugby Atlético 9 de Julio, que tal como fue en la edición pasado con la llegada de Mateo Salvatto, “en este caso buscamos, con su experiencia de vida en distintas partes del país, poder convocarlo para que toda la comunidad pueda extraer para su propia vida, lo que diga Eduardo. También hemos invitados a todos los colegios secundarios, comento María Laura Arrestia del área de comunicación en la empresa Ceres.

Las empresas buscamos aporte a lo social y nos parece que esta es una interesante idea para que aprovechen quienes acudan a la charla de este viernes en La Rural, dijo.

El mensaje, creemos que todo es posible, en el compromiso, la responsabilidad, disciplina para perseguir los sueños, de eso estamos convencidos de cambiar un montón de realidades, subrayo Arrestia para con este medio.

Finalmente recomendó poder estar temprano para contar con espacio, ya que entendemos es mucha la gente que nos está avisando que estarán presentes, incluso el personal de distintas empresas.