128º Expo Rural 9 de Julio: Escuela Inchausti presento su proyecto de Educación Ambiental Integral

Como todo los años, un expositor infaltable de la Exposición Rural de 9 de Julio, es el Colegio Agro Técnico Inchausti, del partido de 25 de Mayo. Cada año presentan un proyecto distinto, ademas de hacer el tambo en vivo que se realiza a las 9Hs y a las 15hs.

Tambien los alumnos se suman colaborando con Aula Aapresid donde coordinan los grupos de alumnos que visitan la muestra, como la granja, huerta y el tambo.

Para este año, el proyecto presentado refiere a Educación Ambiental Integral (EAI). Lola y María junto al prof, Alejandro nos cuentan de ello