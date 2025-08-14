10 años después, Junín volverá a contar con carreras del TC2000

En las instalaciones del Auto Moto Club de Junín y con la presencia de autoridades Municipales, de Tango Motorsport y pilotos juninenses, el intendente Pablo Petrecca anunció que el fin de semana del 29, 30 y 31 de agosto la ciudad vivirá un momento histórico con el regreso del TC2000 y el Top Race al autódromo “Eusebio Marcilla”. «Gracias al trabajo en equipo logramos que Junín vuelva a vivir esta fiesta automovilística después de 10 años”, remarcó el intendente de Junín.

Además, gracias a la articulación y el vínculo con el privado en este caso representado por la organizadora Tango Motorsport, Junín se aseguró la inclusión como sede dentro del calendario nacional del automovilismo para los años 2025, 2026 y 2027. De esta manera, la gestión del intendente Pablo Petrecca logra avanzar en la concreción de un anhelo largamente esperado por todos los juninenses, como sucedió también recientemente con la puesta en funcionamiento de la terminal de ómnibus “Mario Meoni” y la refuncionalización del aeródromo.

Desde el Auto Moto Club agradecieron al Municipio por el acompañamiento permanente y el apoyo en todo momento en las gestiones realizadas para poner en condiciones el “Marcilla” con el fin de recibir a las máximas categorías del automovilismo nacional, como también a la gente del ACA, de la CDA y de Tango Motorsport por la confianza en el trabajo llevado adelante.

Al momento de tomar la palabra junto a las autoridades y pilotos presentes, el intendente municipal Pablo Petrecca manifestó: “Esta es una jornada que quedará en el recuerdo de todos los juninenses y especialmente de los amantes del automovilismo, porque luego de más de 10 años de espera el autódromo ‘Eusebi Marcilla’ volverá a brillar y rugir con los ruidos tan lindos que genera este deporte”. Luego, el jefe comunal afirmó que “gracias al esfuerzo y el trabajo en equipo anunciamos a toda la comunidad que las categorías más importantes del automovilismo se volverán a correr en nuestra ciudad”, y precisó: “el próximo fin de semana del 29, 30 y 31 de agosto Junín va a recibir a las categorías TC2000 y Top Race”.