1 de enero: Llega el año 2026 y con ello la 7ma. edición de «La Carrera de Walter»

Este jueves 1 de enero se desarrolla la 7ma. edición de la denominada «Carrera de Walter» que tiene por finalidad un grupo de atletas dar la bienvenida al nuevo año y lo hacen corriendo. La iniciativa fue hace unos años por parte del convecino Walter Mario Esteban(f), quien en su entusiasmo por el atletismo comenzó a motivar a sus amigos y así fue tomando cada vez mayor adeptos e iniciar el nuevo año corriendo, finalizando en Plaza Gral. Belgrano.

En diciembre del 2024, Esteban fallece producto de una enfermedad, pero su familia y amigos y en reconocimiento a su iniciativa y a pesar del dolor, decidieron hacer la competencia que es solo a modo de participativa, donde todos ganan.

En los últimos días en redes sociales se comenzó a visualizar la invitación para la 7ma edición, en la que se convoca para este jueves 1 de enero a sumarse con punto de partida a la hora 9 en Av. Eva Peron y J.B. Justo con finalización en Plaza Gral. Belgrano sobre Av. Mitre.

El recorrido es el siguiente: desde el punto de partida se llega hasta Av. Tomas Cosentino, se retoma en Av. Cnal. Pironio hasta Av. Ag. Álvarez y luego al llegar a Av. Mitre, buscando Plaza Gral. Belgrano.