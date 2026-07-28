Gustavo Mato junto a Cabaña La Rubeta: Una década cosechando logros con la raza Angus

El pasado jueves 23 las gradas de la tribuna de la 138º Expo Rural de Palermo saltaron de jubilo cuando el jurado Néstor Chiaravalli golpeo el lomo de la vaquillona intermedia como Gran Campeona Hembra de la raza Angus en la muestra.

Se trata de Rubeta Pasion Fontana 9196 – FIV, cuyo expositor fue Rubeta S.A, junto a Gustavo Emilio Mato, Kory S.A y Barcia Holzer S.A, propietarios de esta excelente reproductora Angus.

Gustavo Mato, productor agropecuario del partido de 9 de Julio dialogo con El Regional Digital y planteo el trabajo que viene realizando junto la empresa La Rubeta en el partido de Lezama, con la cual llevan unos 12 años de vincularse comercialmente y recuerda que en el 2016, obtuvieron en Palermo la Gran Campeona Hembra, repetimos en el 2018 y los logros no han parado de conseguirse tanto en la exposición rural de SRA como las expos que la Asociación de la Raza Angus lleva en su calendario anual.