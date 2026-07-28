Autovía 5 YA: Aseguran que la Ruta Nacional 5 podría convertirse en autovía en tan solo cuatro años e invitan a un reclamo colectivo

Nadie discute que transitar el tramo de la ruta nacional 5 entre la ciudad pampeana de Santa Rosa y hasta Mercedes, cada día que pasa se convierte en una odisea, por inseguridad vial, por el colapso que se da en ciertos tramos, el estado de la cinta asfáltica que se va destruyendo y no hay reparación en la misma, a lo que se suma los incontables accidentes de tránsito y fallecidos que se cobra esta ruta.

La traza nacional 5 es estratégica para la economía agropecuaria de la región, industrias, el comercio, turismo, transporte internacional, y ahora se ha sumado desde hace unos pocos años, vaca muerta, por donde se transportan insumos al complejo petrolero de Neuquén, y el crecimiento del transporte pesado ha crecido.

Los pedidos de convertir a la ruta nacional 5 en Autovia no cesan, entidades como el Nucleamiento empresarial del noroeste bonaerense es parte de su agenda de reuniones, en CARBAP a través de sus rurales de la zona, también lo incluyen, pero el reclamo debe ser mayor.

La licitación ultima por parte de la Dirección de Vialidad Nacional concesionado rutas para el cobro de peaje, no incluye obras para la ruta nacional 5 y mucho menos piensa en la construcción de la Autovía, que tanto se espera. Desde lo político por ahora parece no interesarles. Posiblemente en el 2027 como es un año político, algún espacio o candidato hable, pero solo eso, hablar.

La autovía se la puede culminar en cuatro años

Ahora bien, es posible concretar la Autovía en ruta nacional 5. Si, así lo aseguro el Ing. Civil Oscar Potetti, quien en su conocimiento, rompe diciendo que es posible concretarlo y le pone fecha de conclusión: «cuatro años» aseguro en dialogo con el programa radial Acontece Rural por FM 102.7 Radio Amanecer.

Potetti, como ingeniero civil, tiene 40 años de trabajo en empresas relacionadas con la ejecución de obras de asfaltado. Además, en su curriculum, más de 20 años los dedico a la enseñanza universitaria.

Como cualquier usuario de la ruta nacional 5, Oscar Potetti conto su experiencia de transitar la misma y asegura “realmente comprendo la urgencia de realizar algún tipo de reclamo y que sea dirigido exclusivamente a concretar la autovía lo antes posible», sostuvo en el programa radial Acontecer Rural.

Como dato estadístico, Potetti conto que, en el 2016, cuando se estudió la autovía 5, daba un crecimiento del tránsito del 4% anual. Esa cifra, dicha así, me parecía relativamente poco, pero claro, si prorrateamos a 10 años significa que ahora el tránsito desde 2016 creció el 50% y en 10 años más va a ser el 100%, de lo que era en 2016, y recordemos que ya estaba el reclamo vivo de que era muy difícil transitar”, dijo.

Sumado al exceso de tránsito normal de la región, se están sumando roturas, y el desarrollo de Vaca Muerta que también usa esta ruta. Es un desarrollo que favorece a la región y al país (por ruta 5 transportan arena silícea que se extrae de las costas del Paraná en Entre Ríos), ese transporte que en el 2016 era muy tímido, hoy en pleno desarrollo de Vaca Muerta, cada pozo necesita entre 3.000 y 8.000 toneladas de arena silícea, y cada camión lleva 30 toneladas, por lo tanto, estamos hablando que por cada pozo son necesarios entre 100 y 300 camiones, depende del tema geológico y de la perforación. Y cada estación de perforación tiene varios pozos. Es por eso que estamos viendo en la Ruta 5, montones de camiones de arena que obviamente, se le suman al tránsito regional y es parte de lo que está causando estos destrozos en la ruta», explico y agrego «vemos también camiones con tubos y camiones con maquinaria de perforación, que es lógico para el desarrollo de esa región».

La solución es la Autovia

Ante este panorama, Potetti plantea que se requiere urgente una solución, y no es reforzar la misma cinta asfáltica que se construyó hace 70 años atrás. La solución es construir de forma urgente la autovía, y eso es lo que estoy planteando”, defendió en el dialogo periodístico.

Debemos tomar como una obra de ingeniería. esto significa que se puede realizar perfectamente en cuatro años, en el próximo mandato presidencial de cuatro años, que tiene la ingeniería civil, sabemos que sin planos no hay obra de construcción. Y acá, afortunadamente, el próximo presidente electo va a contar con los planos, los pliegos, los contratos que lo tiene que volver a realizar y los seguros, lo puede realizar desde el primer día de su mandato, para construir en los primeros dos años de mandato, la autovía desde Mercedes hasta Bragado; y luego avanzar en lo que son las colectoras y los puentes de distribución de acceso a las ciudades y a las localidades desde Bragado hasta Santa Rosa.

Mientras se construye eso, en los primeros dos años, tiene que realizar la ingeniería, la licitación y la adjudicación del tramo Bragado-Santa Rosa, y lo tiene que construir en dos años. Eso, obviamente, tiene un costo. La estimación del costo de esa autovía para construirla en cuatro años está entre 2.500 y 3.000 millones de dólares.

Como comparación, Oscar Potetti, grafico que la zona de influencia de esta Ruta 5, lo que produce esta región, es entre 8.000 y 10.000 millones de dólares al año, sin sumar la cuarta parte de lo que produce Vaca Muerta, que se abastece mediante la Ruta 5. Entonces, es una cifra realmente muy factible para poderla realizar en cuatro años”, asegura.

Debe darse un reclamo colectivo

Claro que a esto le falta voluntad política de hacerlo. Ante ello Potetti planteo que debe darse un reclamo colectivo. Como ejemplo de decisión política, trajo a memoria del gobierno de Arturo Frondizi, construyo 18.000 kms de rutas y reparo otros 18.000 más, recordó.

Según el interlocutor en el dialogo radial, alentó a que “hay que mostrarle a nuestra dirigencia sindical, empresarial y política de la región que presione sobre los candidatos a presidente de la nación del próximo periodo para que se comprometan públicamente a hacer la Autovía 5 desde Mercedes hasta Santa Rosa.

Por último, Oscar Potetti, puntualizo que contar con esto se logra mayor transitabilidad, disminución de tiempos de viaje especialmente para lo que es el transporte de camiones, el ahorro de combustible.

obviamente que se reduce la tasa de accidentes, un incremento de un 5 al 10% en la productividad de la región, sumado a la cantidad inmensa de inversiones que se van a dar en la Autovía 5.