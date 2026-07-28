Concientización sobre TDAH: El edificio municipal se iluminara color naranja

Desde la Dirección de Discapacidad de la municipalidad informaron que hoy 28 de julio se concientiza sobre el Trastorno por Déficit de Atención o sin Hiperactividad (TDAH/ TDA), donde se busca trabajar sensibilización e información a partir de la adhesión a la legislación provincial vigente.

La normativa establece una serie de acciones que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá promover desde las áreas competentes, tanto durante el 28 de julio, donde entre las medidas previstas se encuentran campañas de difusión, jornadas de sensibilización, talleres, charlas y actividades informativas destinadas a la comunidad, con especial atención a familias, docentes, estudiantes, profesionales de la salud e instituciones educativas.

Asimismo, el Municipio deberá promover acciones de capacitación para docentes, equipos educativos, personal de salud y agentes municipales vinculados a la atención, orientación y acompañamiento de niños, adolescentes y adultos con TDAH/TDA.



El objetivo es fortalecer la concientización, la detección temprana y el acompañamiento, contribuyendo a reducir los prejuicios y las barreras que pueden dificultar la inclusión y el acceso oportuno a la atención necesaria.

Como parte de las acciones previstas, cada 28 de julio los edificios públicos municipales deberán iluminarse de color naranja y contar con cartelería que explique el significado de la fecha.

La normativa establece además que las iniciativas deberán alcanzar a todo el Partido de 9 de Julio, incluyendo las localidades del interior y las zonas rurales, procurando garantizar un acceso equitativo a la información y a las acciones de sensibilización.

De esta manera, el Municipio incorpora una agenda permanente de concientización sobre el TDAH/TDA, promoviendo una mayor comprensión de esta condición del neurodesarrollo y herramientas para favorecer la inclusión y el acompañamiento de las personas y sus familias.