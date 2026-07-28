Facundo Quiroga: Se reestableció el servicio de recolección de residuos

La Municipalidad de Nueve de Julio retomó la prestación semanal en la localidad, con una importante participación de los vecinos.

La Municipalidad de Nueve de Julio logró recuperar el servicio de recolección de residuos reciclables en la localidad de Facundo Quiroga, donde la prestación se realiza con frecuencia semanal y viene generando una excelente repercusión entre los vecinos.

El sistema contempla que los materiales reciclables sean acercados por los propios vecinos a las campanas de acopio ubicadas en la Delegación Municipal. Posteriormente, los residuos son retirados por el camión destinado a la recolección, para continuar con el proceso de recuperación y reciclado.

Desde el municipio se destacó especialmente la participación y el compromiso de la comunidad quiroguense, que acompaña activamente esta iniciativa y contribuye, mediante la separación y disposición adecuada de los residuos, al cuidado del ambiente y a una localidad más limpia y sustentable.

La recuperación de este servicio representa un nuevo paso en el fortalecimiento de las políticas de gestión de residuos y reciclado que se impulsan desde la Municipalidad de Nueve de Julio en las distintas localidades del distrito.