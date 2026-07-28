Convocan a una marcha en Bolívar para pedir el fin de los envenenamientos de animales: En lo que va del año, aparecieron 100 caninos con envenenamiento

Vecinos autoconvocados de Bolívar convocaron a una marcha para reclamar el cese de los envenenamientos de animales que, según denuncian, se vienen registrando en distintos sectores de la ciudad.

La concentración está prevista para el martes 28, a las 13:00 horas, en el Centro Cívico, donde los participantes buscarán visibilizar la problemática y pedir mayores acciones para prevenir nuevos hechos.

La convocatoria se difunde con el mensaje «Tu voz por quienes no la tienen» y hace un llamado a la comunidad a participar para exigir que cesen estos episodios. Además, el afiche invita a «marchar y unir nuestra voz para no lamentar más muertes», apelando al compromiso de los vecinos en defensa de los animales.

Los organizadores también solicitan compartir la convocatoria y difundir el reclamo, con el objetivo de lograr una amplia participación ciudadana y mantener el tema en agenda hasta obtener respuestas concretas.

La situación tomo estado en medios nacionales

Según publico el sitio, La Mañana de Bolivar el periodista Eduardo Feinman hablo sobre los envenenamiento de animales en la vecina ciudad, al dialogar con Micaela Navarro, representante de la Sociedad Amigos Protectores del Animal Abandonado de Bolívar (SAPAAB).

Durante la entrevista, la integrante de la organización explicó que, según los registros de la entidad, durante este año hubo más de 100 animales envenenados en la ciudad y que alrededor de 60 fallecieron. Además, expresó la preocupación por la reiteración de estos episodios y reclamó que se avance en la investigación para identificar a los responsables.