Yomel, la empresa de maquinaria agrícola mas federal del país, asistió a la Expo Rural de 9 de Julio

La 128º Expo Rural de 9 de Julio fue propicio para que la empresa nuevejuliense Yomel vuelva a decir presente como lo hace cada año, y los motivos son varios, además de mostrarse ante sus clientes locales, también lo es para con su comunidad.

En ese marco, la Lic. Andrea Medica, responsable de comunicación y marketing en Yomel, subrayo que la empresa viene » trabajando hace muchos años en, no solo brindar soluciones al productor, sino también dar herramientas que le puedan facilitar el uso de la tecnología, a su vez relevar datos para poder tomar mejores decisiones.

Consultada si a Yomel, bien podría definírsela como una empresa bien federal, coincidió en que «es una definición que nos puede quedar bien porque la empresa tiene una red de concesionarios distribuida en todo el país, con más de 200 concesionarios en en todas las regiones y todas las provincias», sintetizo.

17º Jornada anual de concesionarios

Por ultimo adelanto que los días 21, 22 y 23 de octubre habrá de desarrollarse la 17º Jornada Anual de Concesionarios, donde la empresa genera, además de capacitar y presentar novedades para el próximo año, Yomel da condiciones comerciales que los mismos concesionarios pueden trasladar a sus clientes.