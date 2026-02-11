Yomel junto al Concesionario Cristian García presentaron la Sembradora SPIN

La jornada a campo se desarrollo en 9 de Julio entre el Concesionario, la empresa metalmecánica, de Tomas Hnos. y la semillera Biscayart. Acerca de la sembradora única en su tipo en el país puede ser montada desde una pick up, un cuatriciclo, una rastra de disco, incluso uno de sus modelos, el 3.500 se puede montar sobre un autopropulsado. La versatilidad de la maquina nos solo se puede usar en la siembra de pasturas, tambien aplicar fertilizantes. En Expoagro 2026, edicion YPF Agro, se la podrá ver en el Stand de Yomel.

Compartimos la palabra de Cristian Garcia en la video nota acerca de la versatilidad que tiene la SPIN