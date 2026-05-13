Se incendió una planta de Vicentin en Ricardone, Santa Fe

Un incendio de gran magnitud se desató durante las últimas horas de la noche del martes en la planta industrial de Vicentin ubicada en la localidad santafesina de Ricardone, lo que obligó a que varias dotaciones de bomberos se movilizaran para contener el siniestro. Ante la posible presencia de solventes en el sector afectado, pidieron a los vecinos de la zona permanecer en sus casas.

Según las primeras informaciones que trascendieron, el fuego se habría iniciado en una cinta transportadora situada en el área de extracción de la estructura. Aparentemente, se trataría de la misma área en donde se almacenan materiales inflamables. Esta característica complicó las tareas de control y elevó el nivel de riesgo para quienes trabajaron en el operativo de contención.

Ante la propagación del incendio, los Bomberos Voluntarios de Ricardone y localidades cercanas, junto al personal médico y de emergencias, participaron en el operativo. Asimismo, confirmaron que todas las personas que se encontraban trabajando en la fábrica fueron evacuadas preventivamente y permanecen sobre la ruta 12, fuera del alcance del fuego y la posible exposición a sustancias tóxicas.

De acuerdo con la información publicada por Aire de Santa Fe, el siniestro representó un gran desafío para los agentes que participaron de las tareas de extinción. Por este motivo, el operativo desplegado se mantuvo activo durante varias horas, mientras se intentaba evitar la expansión de las llamas hacia otros sectores de la instalación.

Horas después de que se concretara la evacuación de los empleados, el Directorio de Vicentin emitió un comunicado para confirmar que, pese a la magnitud del hecho, no se registraron víctimas ni lesionados. Asimismo, indicaron que el fuego fue detectado cerca de las 22:00 horas.

Según el reporte de la compañía publicado por el sitio SL24, los directivos subrayaron que la efectividad de los protocolos de evacuación resultó determinante para evitar consecuencias humanas, dado el grado de complejidad de las instalaciones aceiteras.

Por este motivo, los representantes de la empresa agradecieron públicamente la rápida respuesta de los servicios de emergencia, destacando que, al cierre del comunicado, los equipos continuaban trabajando para controlar por completo el incendio. En total, trabajaron ocho dotaciones pertenecientes a Ricardone, San Lorenzo, Capitán Bermúdez, los Bomberos Zapadores de San Lorenzo, Oliveros, Timbúes y Pérez, que contribuyó con el camión de servicios especiales.

Infobae