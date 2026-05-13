Cayo una avioneta narco en cercanías de Armstrong, Santa Fe

Las primeras alertas comenzaron con pedidos de emergencia por un gendarme atropellado durante una persecución sobre ruta 178, entre Armstrong y Villa Eloísa. Minutos después se reportaron vehículos incendiados y finalmente la caída de una avioneta en plena zona rural. En medio del operativo, distintas fuerzas de seguridad montaron controles y comenzaron la búsqueda de vehículos que habrían participado de la maniobra y posterior fuga.



Entre los rodados buscados aparecen un Volkswagen Gol Trend azul dominio y una Fiat Strada blanca. Según los datos que circulan entre las fuerzas de seguridad, algunos de esos vehículos podrían presentar impactos de bala o daños en vidrios producto del enfrentamiento armado. Además, se reportó que al menos dos camionetas Fiat Strada habrían sido encontradas incendiadas en distintos puntos de la zona.

Dos hombres de nacionalidad boliviana fueron detenidos este martes en medio de un amplio operativo cerrojo desplegado en el sur santafesino luego de la detección de una avioneta presuntamente utilizada para el transporte de droga en una zona rural ubicada entre Cañada de Gómez y Armstrong. El procedimiento incluyó persecuciones, disparos, vehículos incendiados y rastrillajes que continuaban durante la noche en distintos puntos de la región.

Fuentes vinculadas al operativo confirmaron que el gendarme que fue atropellado durante la persecución permanece fuera de peligro. El efectivo sufrió heridas cuando intentaba interceptar a uno de los vehículos utilizados por los sospechosos sobre la ruta nacional 178 y debió ser trasladado al hospital de Cañada de Gómez.

Mientras tanto, uno de los vehículos hallados incendiados presentaba impactos de bala, producto del enfrentamiento armado registrado durante la fuga. Además, las fuerzas de seguridad emitieron una alerta a hospitales y centros de salud de la región ante la posibilidad de que algunos de los delincuentes hayan resultado heridos y busquen asistencia médica.

El caso permanece bajo un fuerte hermetismo. La investigación y la información oficial son manejadas exclusivamente por Gendarmería Nacional, que encabeza el operativo con apoyo de otras fuerzas federales y provinciales.

Según pudo reconstruirse de manera preliminar a partir de distintas fuentes consultadas en la zona, existen versiones cruzadas sobre lo ocurrido con la aeronave. Mientras algunos testimonios sostienen que la avioneta habría aterrizado en un campo con una carga de droga y que allí comenzó la persecución, otras versiones hablan de una posible caída. Hasta el momento ninguna hipótesis fue confirmada oficialmente.

Incluso quienes lograron acercarse al sector donde quedó la aeronave señalaron que no observaron indicios claros de un impacto o desplome, aunque sí un fuerte cerramiento de las fuerzas federales que impidió cualquier acceso al lugar.

En paralelo, continuaban intensos rastrillajes en caminos rurales y rutas de la región, especialmente en inmediaciones de Cañada de Gómez, Armstrong y Villa Eloísa, ante la sospecha de que podría haber más personas prófugas vinculadas a la organización.

Tanto desde la Municipalidad de Cañada de Gómez como desde la comisaría de Villa Eloísa confirmaron el hecho a Cadena 3 Rosario, aunque remarcaron la reserva total del caso y señalaron que “Gendarmería Nacional maneja el procedimiento con estricta reserva”.

En el marco del operativo ya fueron secuestrados varios vehículos presuntamente utilizados como apoyo logístico de la maniobra. Entre ellos aparecen dos camionetas Fiat Strada incendiadas y un Volkswagen Gol Trend que era intensamente buscado y que tendría impactos de arma de fuego.

La causa sigue en pleno desarrollo y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

Cadena 3