Whirlpool cerró de forma sorpresiva su planta de Pilar: despidieron a 220 trabajadores

La empresa de electrodomésticos Whirlpool cerró las puertas de su fábrica en la localidad bonaerense de Pilar y despidió a 300 trabajadores. Según informó la compañía, la decisión responde a una caída en las ventas por la crisis económica y por la apertura de importaciones.

La caída de la planta de Whirlpool en Pilar

Cabe recordar que en julio de 2022 Whirlpool había anunciado una inversión de 50 millones de dólares para la inauguración de esta planta en Pilar. Con 30.000 m2 de superficie cubierta, la fábrica, pasó a ser la más moderna de su tipo en el mundo y empleaba a más de 400 personas de forma directa y a más de 1000 de manera indirecta.

Esa nueva planta productiva tenía la capacidad de producir un lavarropas cada 40 segundos, fabricaba cocinas y lavarropas de carga frontal y superior, y poseía una capacidad instalada de producción de 300 mil unidades al año, de las cuales el 70% estará destinado para la exportación a la región. Sin embargo, la crisis económica de los últimos tiempos sumado a la política de facilitar las importaciones complicó a la compañía.

De hecho, de producir unos 600 lavarropas por día, en la actualidad el número había caído a unos 400, según los operarios. En este sentido, un lavarropas Whirlpool de 7 kilos cuesta alrededor de 900 mil pesos, cuando uno de marca china puede conseguirse a mitad de precio.