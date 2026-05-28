La Intendente Gentile visito las localidades de Naon y La Niña

La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, junto la Coordinadora de Delegaciones, Romina Carballo-, visito este miercoels, en una recorrida de trabajo por las localidades de La Niña y Carlos María Naón, donde mantuvo encuentros con los Delegados municipales, vecinos e instituciones, avanzando en distintas acciones de gestión y recogiendo inquietudes de cada comunidad.

En la localidad de La Niña, junto al Delegado Leandro Álvarez, visitó diferentes sectores y dialogó con vecinos sobre las diferentes necesidades de la comunidad, además de interiorizarse sobre las tareas y trabajos que se vienen desarrollando en la localidad.

Posteriormente, en Naón, la jefa comunal desarrolló una agenda similar junto a la Delegada Andrea Maccagnani, manteniendo reuniones de trabajo con referentes locales y representantes de instituciones, con quienes intercambió opiniones sobre distintas iniciativas.

Asimismo, la Intendente hizo entrega de banderas argentinas, bonaerenses y del Partido de Nueve de Julio a la Escuela Primaria N° 17 y a la Escuela Secundaria N° 1 de la localidad, acompañando y fortaleciendo a las instituciones educativas con los símbolos patrios.

Durante la recorrida, Gentile destacó la importancia de mantener un contacto permanente con cada una de las localidades del distrito, fortaleciendo el trabajo conjunto y acompañando de cerca las demandas de los vecinos.