Voraz incendio de un automotor sobre la Ruta 5

En un primer momento, se indicó que el siniestro era a la altura del kilómetro 121, frente al establecimiento Los Moros (ex Haras Puci), pero al llegar al lugar no se halló tal evento.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 111,300, a pocos metros de la entrada a la localidad de M. J. García, partido de Mercedes, donde por una falla mecánica se produjo el incendio de un automóvil Volkswagen Voyage, de color negro, dominio LOY489, que circulaba en sentido Mercedes-Suipacha, conducido por Esteban Eugenio Esteche González, de 58 años, de nacionalidad paraguaya, y domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien resultó ileso.

El conductor se dirigía hacia la ciudad de Chivilcoy a visitar a un familiar.

Intervinieron Bomberos Voluntarios y personal de Policía Vial Mercedes. El tránsito de la ruta estuvo interrumpido mientras se realizaban las tareas de extinción.

Fuente: Oscar Larsala