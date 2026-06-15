Voleibol femenino: Atletico 9 de Julio gano en Chivilcoy

Desde Club Atlético 9 de Julio informaron que el pasado sábado finalizó la primera fase del Torneo de la Liga Chivilcoyana de Voley femenino, donde en la Zona 1 el equipo del Club Atlético 9 de Julio, se clasificó puntero, pasando así a la segunda fase donde se enfrentan los equipos de las zonas 1 y 2 en octavos de final.

Los demás clasificaron de la siguiente forma: 2° CEF 12 (Chivilcoy); 3° Sarmiento (Junín), 4° C.A. Oroscos (Alberti); 5° Universidad de Luján (Chivilcoy); 6° C.A.Unión (Chivilcoy) y 7° C.A. Colón (Chivilcoy).

En la última jornada se enfrentaron los tres mejores equipos, en partidos de buen nivel y sobre todo parejos: Atlético se impuso a Sarmiento por 21-25, 25-22, 15-3 y luego al CEF N°12 por 23-25, 25-20, 15-3, en ambos con parecido trámite, porque perdió el primer set, se recuperó en el segundo, pero en los dos tie-break la superioridad Nuevejuliense fue notable, llegando con mucho más resto que sus adversarios, con dominio total del juego, reflejado en la diferencia final de tantos: 15 a 3.

El equipo ganador formó con Virginia Hayes, Clara Perotta, Magali Cerasa, Catalina Seijo, Paula Dorsi, Fernanda Arbeleche, Julieta Arauz, Paula de Papa y Delfina González. DT: Luz Picardo.