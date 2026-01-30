Volcó una camioneta con una familia en la ruta 65

El cruce de rutas que se produce en la ruta provincial 65 en su intersección con el Acceso Barnetche fue escenario poco antes de las 13.30 horas de este viernes del vuelco de una camioneta Toyota Hilux en la que viajaban 4 personas (un matrimonio y sus dos hijos).

Datos relevados de testigos presenciales dieron cuenta que la camioneta viajaba en dirección hacia Bolívar (en rigor se dijo en el lugar que procedía de La Plata y se dirigía a Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, donde estaría radicada la familia) y, al acercarse al cruce con el Acceso Barnetche el conductor no pudo evitar impactar contra un camión que viajaba delante suyo en su mismo sentido y que habría bajado la velocidad para ingresar, precisamente al acceso mencionado.

Por esta razón la Toyota volcó sobre la mano contraria a su sentido de circulación quedando con sus cuatro ruedas hacia arriba dificultando la salida de los ocupantes. Rápidamente se activó el Sistema de Emergencias local disparando la actuación de efectivos policiales (por proximidad actuó en primer término personal del CPR luego reemplazado por uniformados de la Comisaría Bolívar), de integrantes de la Dirección de Protección Ciudadana, del hospital local y una dotación de agentes del cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Dos ambulancias trasladaron a los dos menores y a la mujer al Hospital Capredoni para su atención, en tanto que el hombre resultó ileso y permaneció en todo momento atento al auxilio de su familia. Transeúntes que pasaban ocasionalmente por el lugar se detuvieron y colaboraron en algunas tareas de asistencia, prestándose también para ofrecer sus testimonios en el marco de la actuación policial que corresponde.

A la hora de este reporte periodístico no se conoció información oficial acerca del estado de salud de las personas lesionadas.

Fuente e imagen: La Mañana de Bolivar