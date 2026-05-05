Fatal accidente: Falleció un motociclista

Un nuevo hecho vial sucedió a las 17.50 horas de este lunes 4, a la altura del kilómetro 469, de la ruta nacional 226, cuando impactaron una camioneta y una moto.

Conforme informo el sitio Radio Mágica Pehuajo, un hombre transitaba a bordo de una moto tipo “En Duro” y se presume fue embestido por otro conductor que circulaba a bordo de una Pick Up Toyota Hilux.

El Servicio de Urgencias de la ciudad vecina, a través de la presencia de una facultativa, determinó el deceso del ocupante de la moto.