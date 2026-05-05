Intervino Bomberos Voluntarios: Fallece una mujer tras protagonizar un incendio en su vivienda

En la tarde de este martes 5, minutos después de la hora 16 un llamado de emergencia alerto a Bomberos Voluntarios de un incendio en una vivienda de calle La Rioja al 1700 (entre Santiago del Estero y Av. Antonio Aita), por lo que partido el Móvil 14 a cargo del Of. Santiago Barreau. Al llegar los servidores públicos, ya había presencia policial, y al ingresar, los efectivos se encontraron con una mujer con su cuerpo tomado por el fuego, por lo que la acción de Bomberos si bien fue intensa, la mujer no pudo resistir las quemaduras en su cuerpo y falleció en el lugar.

En el lugar interviene Policía, el servicio de emergencia medica, Peritos y de la Ayudantía de Fiscal 9 de Julio, cumpliendo ordenes de la UFI Nº 4 del Departamento Judicial Mercedes, quien impartió una IPP para investigar el origen del incendio y posterior muerte de la mujer, que conforme información brindada por fuentes policiales, contaba con 49 años de edad.

Por respeto a familiares y amigos de la mujer, El Regional Digital no dará a conocer el nombre de la persona, acompañando a los mismos en el dolor de lo sucedido.

Ampliaremos con informe policial

Foto: Daniel Escobedo