Puertos privados destacan su rol estratégico y piden reformas para mejorar la competitividad.

La presidenta de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, Gabriela Ardissone, abrió el primer congreso de la entidad con un discurso en el que puso en primer plano la importancia del sistema portuario en la economía argentina y llamó a avanzar en reformas estructurales para mejorar la competitividad.

“Nos reúne hoy un tema que muchas veces permanece fuera del centro del debate público, pero que es absolutamente determinante para el futuro económico del país”. En ese marco, remarcó que “el sistema portuario argentino canaliza aproximadamente el 90% de las exportaciones e importaciones del país. Es decir, 9 de cada 10 operaciones de comercio exterior utilizan nuestros puertos”.

Además, subrayó que “entre el 60% y el 70% de los insumos que utiliza la industria argentina para su producción ingresan por los puertos del país” y enfatizó que “detrás de estos números hay producción, empleo, inversión, desarrollo federal e integración con el mundo”.

Ardissone destacó que “nuestro país cuenta con más de 100 puertos marítimos y fluviales, de los cuales la gran mayoría son privados”, y afirmó que estos concentran el mayor volumen de cargas. En ese sentido, sostuvo que el complejo del Gran Rosario “se consolidó como el segundo nodo agroexportador más importante del mundo”, desde donde se despachan alimentos y productos industriales hacia distintos mercados.

También resaltó el rol de otros nodos logísticos como la región Zárate–Campana, que definió como “un nodo multimodal clave”, y el área de Buenos Aires y Dock Sud, que concentra cerca de 1,8 millones de TEUs anuales. A su vez, mencionó la importancia de Bahía Blanca como puerto de aguas profundas de Quequén por su especialización en granos y del puerto de La Plata por su potencialidad y capacidad instalada.

En relación al desarrollo energético, indicó que “la inversión en Vaca Muerta está potenciando la actividad de los puertos de la Patagonia” y permitirá “exportar más de 200.000 barriles diarios”, con proyecciones de superar los 550.000 barriles diarios hacia fines de 2026.

“La Hidrovía Paraná–Paraguay es una de las arterias logísticas más importantes del continente”, afirmó, y agregó que esta red conecta tanto a la Argentina con el mundo como a las economías regionales con los mercados globales. “Cuando hablamos de puertos, no hablamos solo de logística. Hablamos de competitividad, desarrollo productivo, empleo, federalismo y crecimiento económico”, señaló.

No obstante, advirtió que “los desafíos son importantes” en un contexto global atravesado por cambios geopolíticos, tecnológicos y ambientales, aunque aseguró que “la Argentina tiene una oportunidad extraordinaria” por sus recursos naturales y su capacidad logística.

Para aprovechar ese potencial, planteó que “es imprescindible consolidar una logística integral y multimodal” y remarcó que “la modernización de la Hidrovía es una condición técnica y estratégica clave”, proponiendo avanzar hacia “los 40 pies de profundidad” mediante un esquema sin subsidios.

Asimismo, reclamó previsibilidad al sostener que “la actividad portuaria debe ser reconocida como el servicio esencial que es para el país, evitando que el comercio exterior quede expuesto a conflictos que comprometan la integridad de las personas y la continuidad de las operaciones. Situaciones como las recientemente ocurridas en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires no deben volver a repetirse” y pidió “un alivio fiscal genuino, eliminando impuestos distorsivos”, especialmente mencionó Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires que impacta negativamente en la eficiencia del sistema

Finalmente, concluyó que “cuando el sistema portuario se fortalece, la Argentina amplía sus oportunidades de desarrollo” y que “los puertos no son solo infraestructura. Son una plataforma estratégica que integra producción, empleo, inversión y comercio exterior”, al tiempo que llamó a avanzar con diálogo y coordinación para transformar ese potencial en crecimiento sostenido.