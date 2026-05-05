Por una denuncia en San Juan, un nuevejuliense quedo aprehendido vinculado a una causa de Grooming

La tranquilidad de la mañana de este martes 5, siendo aproximadamente las 06:30hs de la mañana una comisión policial encabezada por policía de la Provincia de San Juan, de la Sub DDI Bragado, y de la Dirección de Análisis e Investigación de las Comunicaciones (D.A.I.C.) 9 de Julio, junto a la Policía Comunal 9 de Julio se procedió a dar cumplimiento de una orden de allanamiento en una vivienda de la Calle Guido Spano al 600 de la ciudad de 9 de Julio, con motivo de una IPP labrada por la Justicia de San Juan, donde se aprehendió a un joven de 21 años acusado del delito de grooming, por el cual la victima era una persona de esa provincia del cuyo.

Conforme se conoció, la causa de investigación dio inicio el 10 de enero de este año en San Juan, cuando la ONG NCMEC (de Estados Unidos), detectó a través de su sistema de reportes globales que un usuario de Instagram estaba difundiendo fotos y videos con contenido sexual a menores de edad residentes en la capital sanjuanina. Una vez que la Justicia de esa provincia rastreó la conexión, la misma provenía de la ciudad bonaerense 9 de Julio, por lo que se le dio inmediata intervención a la Sub DDI de Bragado en la investigación, quienes llevaron adelante la identificación del delincuente que operaba la cuenta y elevar todas las pruebas a la sede judicial para solicitar las órdenes de allanamiento y detención.

Cabe destacar que el aporte brindado por la DAIC 9 de Julio, permitió avanzar con rapidez en la investigación. Tras el allanamiento además de la aprehensión del masculino, también fueron secuestrados distintos elementos informáticos vinculados a la causa.

Conforme información recibida por fuentes policiales, el aprendido quedo alojado en una dependencia policial de la zona y el próximo jueves será extraditado bajo custodia hacia la provincia de San Juan para rendir cuentas.

La causa tramita con exhorto del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Mercedes (Dr. Facundo Oliva) y la intervención directa de la Fiscalía de Delitos Informáticos y Estafas sanjuanina, a cargo del Dr. Pablo Martín.