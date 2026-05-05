Miércoles 6/5 y jueves 7/5: Descripción de alerta naranja y amarillo por tormentas

Desde la mañana del miércoles 6, debido al desarrollo de un sistema de baja presión sobre la PBA, se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad en el oeste de la PBA, desplazándose progresivamente de oeste a este a lo largo de la jornada, dio a conocer la oficina de Defensa Civil 9 de Julio a partir de un informe del Servicio Meteorológico Nacional.

Algunas tormentas pueden ser fuertes o severas, principalmente durante la tarde y noche del miércoles y madrugada del jueves, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, ráfagas que localmente podrían superar los 80 km/h y ocasional caída de granizo.

En la zona DC 6, las tormentas más intensas se esperan entre las 12 y las 18 hs. En la zona DC 11, las tormentas más intensas se esperan entre las 14 y las 22 hs. En las zonas DC 4, 5 y oeste de las zonas 3 y 10, la mayor intensidad se prevé entre las 15 y las 23 hs. Para el noreste de la PBA, incluyendo las zonas DC 8, 1, 2, noreste de DC 3 y norte de DC 9, el período de mayor intensidad se espera entre las 18 hs del míercoles y las 03 hs del jueves.

Sobre las zonas DC 7, 12 y sur de DC 9, las tormentas más intensas se prevén entre las 18 h y la medianoche.

Se estiman acumulados entre 20 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual, principalmente en el centro y sudeste de la PBA.



Además, esta situación estará acompañada por un posterior incremento del viento del sector sur y sudoeste, con ráfagas que afectarán especialmente a la franja sur de la PBA durante la tarde y noche del jueves, continuando durante el viernes, aumentando su intensidad desde el mediodía del viernes.