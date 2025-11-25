Volcó un micro en la Ruta 2 a la altura de General Pirán: hay 2 muertos y 44 heridos

En un accidente cuyas causas todavía se están determinando, volcó un micro de larga distancia en la Ruta, a la altura de General Piran (partido de Mar Chiquita). El colectivo, de la empresa Turismo New Bus, llevaba unos 56 pasajeros. El siniestro dejó al menos dos muertos y 44 heridos, dos de ellos de gravedad. El chofer del colectivo, que dio negativo de alcoholemia, quedó aprehendido; la principal hipótesis del siniestro es que se durmió al volante.

Los pasajeros habían salido de Morón , Moreno y Ciudadela (partido de Tres de Febrero ) con destino a «La Feliz». Iban a participar del 1º Encuentro Internacional de Hábitat Popular organizado por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). La actividad fue suspendida tras el siniestro fatal, según confirmaron desde el organismo a DIB . De hecho, la primera jornada del encuentro iba a ser cerrada por el gobernador Axel Kicillof , pero finalmente no viajará Mar del Plata.

Si bien algunos medios afirmaron que en el colectivo viajaban «militantes que iban a un acto del gobernador», de manera oficial se informó: «Queremos aclarar que las personas involucradas eran participantes de un encuentro de Hábitat y no formaban parte de ningún acto político» .

Muertos y heridos

El fiscal Germán Vera Tapia, de la Fiscalía de Delitos Culposos N°10 de Mar del Plata y a cargo de la investigación del siniestro, aseguró: «Tenemos 28 heridos en Pirán, 12 en (Coronel) Vidal y 4 en el HIGA, los cuales están más graves pero fuera de peligro. Estamos esperando que llegue la grúa de AUBASA para levantar el micro que no se como van a hacer porque está muy hundido en el zanjón. Científica está determinando la trayectoria previa al siniestro”.

“Pude hablar con tres sobrevivientes que están en la carpa. Les pregunté si ellos notaban que iba a alta velocidad el micro o si iba tambaleando y me respondieron que no, que no se dieron cuenta hasta que empezó la caída. En principio, descartamos una tercera víctima”, agregó Vera Tapia, citado por Noticias Argentinas.

El chofer del micro quedó aprehendido por disposición del fiscal. Según explicó Vera Tapia a los medios, la alcoholemia realizada al colectivero dio negativa y la principal hipótesis del siniestro es que el hombre se habría dormido, por lo que no llegó a doblar al tomar la curva del kilómetro 325 de la autovía 2. El chofer quedó imputado por homicidio culposo y lesiones culposas y se espera que en las próximas horas preste declaración.

“No sabemos donde estaban los fallecidos, pero creemos que en la parte inferior porque una de las víctimas está abajo y la otra creemos que también, pero no podemos confirmarlo. El micro fue contratado particularmente y, en principio, los papeles está todo bien”, añadió.

El fiscal aseguró: “En principio, yo vi un fallecido y habría otra más adentro, ambas mujeres. Todas las personas que iban en el colectivo son mayores de edad y eran de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires: Moreno, Ciudadela y Morón”. “El chofer que iba al volante está aprehendido en la fiscalía, al menos hasta mañana que preste declaración. El delito es ‘homicidio culposo agravado’ por la condición de un vehículo con motor, calificado por más de una muerte. Es todo preliminar, mañana veremos si da alguna versión de los hechos y si eso se puede constatar con la prueba que está adjuntando Polícia Científica en el lugar”, concluyó Germán Vera Tapia.

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal, junto con ambulancias de la empresa AUBASA y de los hospitales de la zona, que realizaban tareas para asistir a los heridos y trasladarlos.