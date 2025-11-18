Violenta colisión en la Ruta 5

Según relataron testigos, la Ford EcoSport circulaba en dirección a Bragado cuando, de manera imprevista, un camión con acoplado ingresó a la ruta en sentido contrario al de circulación. El camión era conducido por David Villegas, quien resultó ileso.

En la Ford EcoSport viajaban Mario Antonio Castiglione, quien conducía el vehículo, una menor de edad y Karina Esther González. Castiglione fue asistido en el lugar por personal de SAME -a cargo de Marisol Miguelissi y Mariano Ledesma- y posteriormente trasladado al Hospital Municipal con politraumatismos. El otro móvil de SAME a cargo de Julio Colamarino y David Carassou evaluaron a las otras personas en el lugar.

La menor y González no presentaron lesiones y rechazaron el traslado. Castiglione había sido contratado para buscar a las mujeres que volvían a Bragado de un viaje.

Personal policial, dos dotaciones de bomberos a cargo del Oficial Emmanuel Artola y de SAME trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito y asistir a los involucrados.