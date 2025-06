Víctor Tonelli: Argentina es libre de aftosa “vacune o no vacune”

El consultor ganadero Víctor Tonelli recibió con beneplácito la eliminación por parte del gobierno nacional de eliminar la obligación del peso mínimo de faena.

En entrevista con Valor Agro Radio por LT 7 Corrientes, el analista sostuvo que “es una medida que se veía venir y me parece que va en la línea correcta con lo que este gobierno está proponiendo de libertad de mercados”.

Y fue más allá en el análisis: “La resolución nunca tuvo efecto, salvo el primero o segundo año, lleva más de 20 de vigencia. En aquel momento había sí mucha faena de ternero bolita y se logró sí una mejora en el peso medio, una mejora que habría que ver cuánto era porque también con la informalidad y la falta de controles algunos declaraban más kilos de los que tenían. A la inversa de lo que pasa hoy con la evasión, que te quitan kilos para pagar, que el valor sea menor que entrar en el negro. En aquel momento se inflaban los pesos para llegar al peso mínimo establecido y no tener que pagar multas, así que es muy difícil en la Argentina hacer estadísticas con precisión”.

En la misma línea, sumó: “De todas maneras, tuvimos décadas en donde estaba el peso mínimo de faena y por otro lado te restringían, te prohibían o te limitaban las exportaciones, que es el único aliciente genuino y efectivo para que se incremente el peso de faena. Entonces, por un lado te decían: no puedes vender debajo de tanto y por el otro lado, si querías subir el peso, el exportador te decía no te lo puedo pagar porque no puedo exportar o no me da el precio porque me restringen una cantidad de cortes”.

«Tuvimos siete cortes prohibidos, casi el 25% del peso de la red prohibida para exportar. Cosas que parecen mentiras, uno lo mira hacia atrás y dice eso no pudo haber sido cierto y así fue”. “Así que la medida esa que la quiten no tiene impacto”, manifestó.

No obstante, remarcó que “Sí es fundamental que se siga trabajando en el libre mercado de exportación, que se abran mercados y que finalmente quiten estas retenciones que quedan, que hoy entiendo que al gobierno no le modifica el número y le ayudaría mucho a los exportadores”.

Barrera sanitaria. Sobre el punto, Tonelli describió que “hay dos posiciones claras y entiendo las dos. Me resulta muy difícil laudar entre una y otra. La primera claramente no tiene sentido si la Argentina es libre de aftosa, es libre de aftosa. Vacuna o no vacuna es un tema que lo han usado más como barrera para arancelaria o de protección de mercados, para algunos mercados, que más lo que es efectivamente el riesgo de que se transmita la enfermedad a otros animales a través de la carne. Eso no existe, es una utopía”.

Para el consultor, “desde el punto de vista formal no debería existir la barrera del sur o patagónica, dado que si Argentina es libre de aftosa, es libre de aftosa, por lo tanto debería circular libremente la carne de arriba a abajo y de abajo a arriba”. Y profundizó: “Ahora, el gran tema es geopolítico, cómo sobrevive la ganadería patagónica en un ambiente extremadamente hostil, muy complejo, con muy poca oferta forrajera para sostener y para eventualmente crecer en producción, sin un valor adicional o un precio adicional, que era lo que le generó la barrera sanitaria”

.