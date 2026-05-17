Semana Angus de Otoño en La Rural: Desde este lunes 18 y hasta el viernes 22 toda la genética de la raza se expone

La Asociación Argentina de Angus realizará del 18 al 22 de mayo la Semana Angus de Otoño 2026 en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, con una agenda que reunirá remates, juras, capacitaciones, actividades para productores, espacios para jóvenes y propuestas para toda la familia.

El presidente de la Asociación Argentina de Angus, Amadeo Derito, destacó el crecimiento que tendrá esta edición y señaló: “Este año tenemos que destacar que hemos subido casi 50% las inscripciones y superamos los 1.000 reproductores”. Además, agregó: “También vamos a superar los 100 mil animales rematados durante la Expo Angus, que se convirtió en la semana más importante de la ganadería argentina”.

La muestra contará con más de 130 expositores ganaderos de todo el país y más de 50 empresas comerciales, consolidando nuevamente a la Expo de Otoño como el gran punto de encuentro de la cadena ganadera.

Durante la Semana Angus se desarrollarán las tradicionales juras a bozal de reproductores de Pedigree, de lotes P.P. y de hembras P.C., además de importantes remates televisados y por streaming, ventas especiales, actividades técnicas y espacios de intercambio para productores.

Entre las principales actividades se destacan:

Jura de pedigree a bozal, a cargo de Manuel López.

Jura de lotes P.P., con Mariano Zanguitu.

Jura de hembras P.C., con Luciano Correndo.

Remates especiales de hacienda y reproductores.

“El Camino de los Campeones”, orientado a jóvenes y futuros criadores.

Charlas técnicas y capacitaciones para productores.

Espacios destinados a los Ateneos Angus.

Actividades diarias de Mini Angus para los más chicos.

Entrega de premios y tradicional remate de campeones.

Además, la exposición reunirá a 10 destacadas consignatarias y firmas del sector, entre las que se encuentran Madelan, Saenz Valiente Bullrich, Pedro Noel Irey, Alfredo S. Mondino, Monasterio Tattersal, Gananor Pujol, Jaúregui Lorda, Colombo y Magliano, el consorcio de firmas uruguayas Lote 21 y el Rosgan, en una de las semanas comerciales más relevantes del calendario ganadero argentino.

Angus internacional

También habrá visitas de los presidentes de asociaciones de productores de Angus de Uruguay, Paraguay y Estados Unidos, entre otras delegaciones extranjeras que son habituales participantes de la Expo de Otoño.

El presidente Derito agradeció especialmente el acompañamiento institucional y empresarial para la realización de esta edición: “Agradezco a la Sociedad Rural Argentina y a la Rural SA con quienes estamos compartiendo este evento y sobre todo a los sponsors que nos acompañan”, sostuvo.

Por su parte, Carlos Solanet, director Comercial de Rural SA, expresó: “Queremos agradecer enormemente a la Asociación Argentina de Angus la confianza para poder llevar adelante esto, que es un trabajo de largo plazo. Empezamos hace bastante tiempo con el Centenario de Angus. Nos fue bien, nos gustó y creo que se armó un excelente equipo”.

En materia sanitaria, la guardia veterinaria oficial de la Expo estará nuevamente a cargo de Tecnovax, empresa que también es sponsor principal, como viene ocurriendo desde hace cinco años, garantizando la sanidad y el cuidado de todos los animales que participan de la muestra.

La Expo Angus de Otoño 2026 se desarrollará en el Pabellón Azul y la Pista Central de La Rural, consolidándose una vez más como uno de los eventos ganaderos más importantes del país y el principal encuentro anual de la raza Angus en la Argentina.

Programa completo y actividades:

Semana Angus 2026

https://angus.com.ar/semana-angus-2026/