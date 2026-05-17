20 de Mayo: Previo a la siembra de trigo y cebada, Fertilizar organiza un Simposio en Santa Rosa

Desde Fertilizar Asociación Civil, pasaron por A Todo Trigo 2026, y su Directora Ejecutiva, Ing. Agr. María Fernanda González Sanjuan, dialogo con El Regional Digital, y nos da la visión de la entidad, para esta próxima campaña de cultivos de cereales de invierno.

«Dada la humedad actual, esto favorece los cultivos de invierno como trigo, cebada, colza, canola y camelina. La limitación principal para el rendimiento y la calidad son los nutrientes. Esto por que los fertilizantes están caros debido al conflicto mundial y los costos de logística y combustible.

Ante esta situación, es crucial aplicar un paquete tecnológico eficiente, enfocándose en la optimización del uso de nitrógeno para maximizar el rendimiento y la calidad de la cosecha.

Esto y distintos temas se van a abordar durante el Simposio Regional de Fertilizar en Santa Rosa, La Pampa, el próximo miércoles 20 de Mayo, en el Hotel en el Mercure. Este evento se enfocará en el manejo de la nutrición en ambientes semiáridos y subhúmedos para cultivos extensivos. La convocatoria ha superado las expectativas, y se espera una gran asistencia.