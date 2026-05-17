Hoy se juegan los partidos de ida de las semifinales de los Play Offs de la LNF

Hoy domingo 17 de mayo desde las 15:30 horas. se disputaran los dos partidos de ida de semifinales del torneo Play Offs del Torneo «Copa Centenario Club Atlético French», y que tiene como protagonistas al Club Once Tigres que recibe al Atlético Naón.

Por su parte en el Estadio «Alberto Dehenen», French será local y recibe al equipo del Club Atlético San Martin.

Semifinales

Once Tigres – Atl. Naon / Arbitro: Diego Romero

Atl. French – Atl. San Martin / Arbitro: Martin Moreno