Vialidad provincial lleva adelante un plan de mejora luminica sobre ruta 65

Desde el municipio de 9 de Julio informaron que tras gestiones realizadas ante Vialidad Provincial, el organismo ya ha realizado la colocación de 83 nuevas luminarias en sectores que corresponden a Rutas 65, dando asi mejor visibilidad en los siguientes puntos: .

Puntos intervenidos:

Ruta 65 y Mitre (18)

Ruta 65 y Urquiza (9)

Ruta 65 y Ruta 5 – Puente (22)

Ruta 65 y El Provincial (4)

Ruta 65 y 12 de Octubre (2)

Ruta 65 y Dudignac (22)

Ruta 65 y Santos Unzué (4)