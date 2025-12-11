Vialidad provincial lleva adelante un plan de mejora luminica sobre ruta 65
Desde el municipio de 9 de Julio informaron que tras gestiones realizadas ante Vialidad Provincial, el organismo ya ha realizado la colocación de 83 nuevas luminarias en sectores que corresponden a Rutas 65, dando asi mejor visibilidad en los siguientes puntos: .
Puntos intervenidos:
Ruta 65 y Mitre (18)
Ruta 65 y Urquiza (9)
Ruta 65 y Ruta 5 – Puente (22)
Ruta 65 y El Provincial (4)
Ruta 65 y 12 de Octubre (2)
Ruta 65 y Dudignac (22)
Ruta 65 y Santos Unzué (4)
Ruta 65 y Naón (2)
