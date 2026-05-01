Los tambos bonaerenses y del sur santafesino tienen superávit y los otros recortan el rojo

En materia de costos en el tambo las diversas regiones muestran sus propias particularidades, y cada mes el INTA los releva según sus propias realidades. Para ello, el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina releva los costos regionales actualizados mensualmente por INTA y actualizados todos los meses en 10 regiones productivas y se calcula el promedio regional y para el decil superior (10% superior en productividad). En ambos casos para tres estratos: Chico, Mediano y Grande y de allí surgen 60 costos de los cuales, para el cálculo promedio, en OCLA sólo utilizamos los 30 costos surgidos del Análisis del Caso Modal sin incluir el Decil Superior.

En noviembre próximo pasado la tasa de rentabilidad cae al -0,3% y ahora el último dato disponible (marzo 2026), la tasa alcanza el 0,94% negativo y la tasa promedio de los últimos 12 meses el 0,7%. Debido a la baja de algunos insumos clave, sobre todo referidos a la alimentación. Se frenó en febrero-marzo la caída de la tasa de rentabilidad, veremos en abril, sobre todo por el aumento del precio de los combustibles, y como se presenta el precio de la leche, si se retoma la caída en la rentabilidad.

El registro positivo tuvo un pico de 4,2% en marzo de 2025 y luego inicia un descenso constante producto de precios de la leche ajustando por debajo de la inflación mayorista y minorista y costos que, aunque tampoco superan los índices inflacionarios, superan la suba en los precios de la leche.

Variaciones en los últimos 12 meses

Índice de Precios al Consumidor – IPC: 32,6%

Índice de Precios Internos Mayoristas: 27,9%

Precio SIGLeA: 7,9%

Costos de Producción de Leche: 18,8%

Si desagregamos la rentabilidad promedio y la graficamos para los estratos grande, mediano y chico vemos que la evolución de la rentabilidad de los tambos grandes siempre está por arriba (incluso por momentos, considerablemente) de los tambos medianos y chicos. Esto nos permite deducir que las mayores escalas de producción, que normalmente vienen acompañadas de mayor y mejor usos de tecnologías de insumos y procesos, también conducen a mayor productividad y eficiencia que se ve reflejada en los resultados económicos obtenidos.

Cabe sí mencionar que, en el caso de los denominados tambos chicos, que tienen un promedio de producción diaria de 1.771 litros en los modelos de INTA, para marzo arrojan una tasa de rentabilidad negativa del 2,1%, por lo que el costo de producción se encuentra por encima del precio percibido, los tambos del estrato medio (4.105 lts.) perforan desde octubre 2025, el nivel cero de rentabilidad (-1,2% en marzo) y los tambos más grandes (8.847 litros por día) logran una tasa positiva del 1,9%, bastante menos de la tasa exigida de 5% al Capital Promedio Operado. Todos, (salvo un par de meses) con tendencia decreciente en las tasas de rentabilidad en los últimos 19 meses.

El gráfico de abajo muestra la evolución del precio (línea verde) sobre las áreas de costo (rojo) y sobre la del precio de equilibrio o costo de largo plazo (bordo) y vemos como en los últimos meses el precio se va acercando a la zona de costos a punto tal de tocarla en octubre y perforarla en noviembre 2025 a marzo 2026 y se aleja del extremo del área de precio de equilibrio, lo cual marca el deterioro del precio, superado por el incremento en los costos.

El tambo promedio SIGLeA-LUME que en marzo de 2026 tuvo una producción diaria de 3.058 litros, facturó un 8,6% menos en el primer trimestre del año, debido a una baja en el precio de 18,8% pero con una mejora de producción del 12,5%. En dólares en ese período la facturación fue 9,7% inferior a igual período del año anterior.

El gráfico siguiente muestra la relación entre el precio percibido y el costo de producción, que cuando el factor supera 1 el precio es superior al costo. Esta relación es positiva en el período febrero 2024 y octubre 2025, llegó 1,12 en mayo 2024 y en los últimos meses se mantenía en 1,08, cayendo a 1,03 en junio, julio y agosto, marcando desde el pico mencionado una tendencia al decrecimiento, tocando la relación de equilibrio en octubre de 2025 próximo pasado y perforándola en noviembre hasta el último dato de marzo (0,97).

El Costo de Producción Promedio de $ 502,28/lt. y la Rentabilidad Promedio de -0,94%, surgen de los promedios ponderados de las 10 regiones mencionadas y para los tres estratos considerados. En el gráfico de abajo se puede observar el costo y la rentabilidad de cada región productiva, mostrando claramente la gran dispersión, muy vinculada con las diferentes escalas y productividades.

Los mejores registros están en los tambos de la provincia de Buenos Aires (Abasto Norte, Buenos Aires Oeste y en menor medida los de Mar y Sierras y Abasto Sur) y los del sur de Santa Fe, mientras que el resto de las cuencas de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos están con de entre el 0,9 y el 2,9%.

Informe realizado en base a un informe de la OCLA, con datos del INTA.