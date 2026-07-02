Vedia conmocionada por la golpiza y humillación a una adolescente

Un grave episodio de violencia entre adolescentes conmociona por estas horas a la comunidad de Vedia, luego de que se conociera un video en el que una menor de 14 años fue agredida por otras jóvenes en el patio de una vivienda.

El hecho habría ocurrido el sábado 27 de junio y fue denunciado ese mismo día por la abuela de la víctima, con quien convive la adolescente. Tras la agresión, la menor fue asistida en el hospital local, donde se constataron lesiones, y también recibió acompañamiento psicológico por parte del área correspondiente.

Vedia es un pueblo de 10 mil habitantes, donde prácticamente todos se conocen. Por eso, el video de una violenta agresión a una adolescente de 14 años conmocionó a la comunidad. Según trascendió, la investigación avanzó en las últimas horas con la realización de tres allanamientos en domicilios vinculados a las adolescentes señaladas en el hecho. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y un elemento que habría sido utilizado durante la agresión.

El video difundido permitió a los investigadores reconstruir con mayor precisión la secuencia de lo ocurrido y evaluar la posible incorporación de otras figuras legales, además de la carátula inicial de lesiones leves.

El caso generó una fuerte repercusión social por la violencia del episodio y por la edad de las involucradas, reabriendo el debate sobre el rol de los adultos, las redes sociales, la convivencia entre adolescentes y la necesidad de trabajar de manera urgente en la prevención de la violencia.

La causa quedó en manos de la UFI N.º 12 del Departamento Judicial Junín, con intervención del Juzgado de Garantías del Joven, debido a que las personas involucradas también serían menores de edad.