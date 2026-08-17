Seguridad en El Provincial: Se realizan las primeras obras para la instalación del Modulo Habitacional del Destacamento de Policia

La Municipalidad de Nueve de Julio informo que en la ultima semana comenzó con las tareas de obra para la instalación del nuevo módulo habitacional que será destinado al funcionamiento del Destacamento de Policía de la localidad de El Provincial.

En este marco, durante esta semana se concretó la colocación de los pilotes que conformarán la base sobre la cual será instalado el módulo, avanzando así en una etapa fundamental de la obra.

Los trabajos se desarrollan luego de las reuniones mantenidas con vecinos de la comunidad, en las que se analizaron distintas necesidades vinculadas a la seguridad y se coordinaron acciones para reforzar la presencia preventiva en la localidad.

La iniciativa permitirá mejorar las condiciones operativas del servicio policial y fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad en El Provincial, donde en las últimas semanas ya se habían reforzado los patrullajes.