El Rossini vivio otro fin de semana a sala llena con «Cualquiera puede ser un asesino»

El grupo de teatro de Cáritas volvió a presentarse con gran éxito y, una vez más, lo hizo a sala llena, recibiendo el cálido acompañamiento del público, que vivencio la obra «Cualquiera puede ser un asesino», actuada por actores locales, tratándose de un asesinato en una casa, una historia llena de enredos y un gran interrogante que mantiene a todos atentos hasta el final: ¿quién fue el asesino? Todos son sospechosos.

Es una propuesta que continúa conquistando al público y que demuestra el talento, la dedicación y el compromiso de todo el grupo de teatro de Cáritas.

La obra proseguirá presentándose los próximos fin de semana, siendo la ultima el sábado 5 de septiembre.

Donde adquirir las entradas

– Sábado 22 de agosto: Asociación Bomberos Voluntarios 9 de Julio y La Casa de los Abuelos de French.

– Domingo 23 de agosto: Rotary Club de 9 de Julio y Hogar de Abuelos Santo Domingo de Guzmán.

– Sábado 29 de agosto: Grupo de Jóvenes Jericó y Grupo Scout Ntra. Sra. de Fátima.

– Domingo 30 de agosto: Jardín Nº 919 y CEAT Nº 571.

– Sábado 5 de septiembre: Jardín Nº 913 y ESS Nº 13.