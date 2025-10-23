Veda electoral: Cuando arranca y que se puede hacer y que no

Este domingo 26 de octubre, los bonaerenses se acercarán a las urnas para elegir 35 bancas de diputados nacionales. Es preciso mencionar que, la veda electoral, se define como un período de “silencio electoral” en el que se espera que los electores hagan uso de la “jornada de reflexión”, debido a que comenzarán a regir ciertas prohibiciones sociales y políticas.

VEDA ELECTORAL: CUÁNDO EMPIEZA

En este marco, la veda electoral comienza este viernes 24, 48 horas antes de que inicien los comicios, es decir, a las 8 horas y se extenderá hasta tres horas después de cerrado el tiempo de votación.

VEDA ELECTORAL: QUÉ ESTÁ PROHIBIDO

Como parte de la veda electoral, el código establece una serie de limitaciones que contemplan la prohibición para la publicación de encuestas, proyecciones o sondeos de opinión, pronósticos electorales o referirse a sus datos, en ningún tipo de medio de comunicación.

Asimismo, quedan prohibidas las siguientes acciones: Actos públicos de campaña y proselitismo electoral. Espectáculos populares al aire libre o en espacios cerrados. Portación de armas. Portación de banderas, insignias o distintivos partidarios. Venta de bebidas alcohólicas, la cual estará permitida hasta las 20 horas del sábado (día previo a la elección), y se reestablecerá recién tres horas después del cierre de los comicios. Ofrecer boletas para el voto dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos. Publicación y difusión de encuestas o sondeos