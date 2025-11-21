Vacunar contra aftosa: Argentina no ha perdido mercados, al contrario ha ganado

En el 4° Congreso Federal Ganadero del Rosgan representantes de Argentina, Uruguay y Brasil debatieron las estrategias de control y erradicación de la fiebre aftosa.

Entre la continuidad de la vacunación o su eliminación, los países de la región expusieron experiencias, costos, riesgos y aprendizajes de un desafío que sigue marcando el pulso sanitario y comercial de la ganadería sudamericana. Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU); Gedeao Silveira Pereira, vicepresidente de la Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA); y Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa Nacional de Carnes, presentaron la estrategia sanitaria para el control y erradicación de la enfermedad de la fiebre aftosa que llevan adelante en sus países. ¿Vacunación sí, vacunación no? fue la pregunta que sobrevoló durante el panel que contó con la moderación del periodista agropecuario Matías Longoni.

En cuanto a la posición de argentina, Dardo Chiesa dialogo con la prensa y delineo el trabajo argentino