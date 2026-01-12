Vaccarezza volvió a reclamar por la Ley de Fitosanitarios, tras el fallo de la Corte contra una ordenanza en Tandil y Rauch

Tras el fallo de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, que ordenó suspender las normativas municipales que regulaban las fumigaciones, la diputada del bloque UCR + Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, volvió a insistir en las últimas horas para que la Legislatura bonaerense trate una ley para regular el uso de fitosanitarios.

En los últimos días, la Corte Suprema de Justicia bonaerense ordenó suspender de manera preventiva las ordenanzas que regulan el uso de fitosanitarios en Tandil y Rauch, al advertir riesgos ambientales y cuestionamientos de constitucionalidad vinculados a la cuenca del arroyo Chapaleofú.

En la decisión judicial, de carácter cautelar, los magistrados pusieron el foco en el posible impacto ambiental sobre la cuenca del arroyo Chapaleofú, tras el uso de fitosanitarios, y en la necesidad de una evaluación más profunda antes de avanzar con restricciones más profundas, aunque destacó el potencial riesgo de contaminación del recurso hídrico.

En ese contexto, Vaccarezza señaló que “una vez más, el vacío legal que existe en la provincia respecto a la aplicación de los fitosanitarios pone trabas a la producción en territorio bonaerense”. “La decisión generó perdidas millonarias, con el argumento de las distancias permitidas, las cuales varían considerablemente de un municipio a otro”, lamentó.

“Frente a este escenario, en septiembre de 2024, presenté un proyecto de ley para regular la aplicación de fitonsanitarios, pero lamentablemente sigue esperando por su tratamiento en comisión, no es la justicia quien debe definir los parámetros de aplicación, es un tema que debe ser abordado en la Legislatura, dando un debate serio y sin prejuicios”, remarcó Vaccareza.

En el proyecto, la legisladora monzoísta busca unificar criterios para la aplicación de los fitosanitarios en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. “El conflicto inicial radica en que cada municipio tiene una ordenanza propia, lo que hace que se provoquen puntos críticos en los límites de las distintas dependencias”, alegó.

En ese sentido, Vaccarezza explicó que la Provincia cuenta con una ley que intenta regular el uso de los fitosanitarios, pero data del año 1998. Por caso, la legisladora remarcó que, luego de tantos años, con el avance de la tecnología y la actualización de las maquinarias, la región que hoy lidera Axel Kicillof debería ponerse “a tono”, y aprobar una norma que regule la actividad.

“Lo ideal es que como bonaerenses podamos aprobar una ley integral, que unifique los criterios del uso de agroquímicos. Por eso, el proyecto que presenté contempla todos los puntos de vista, y fue escrito en colaboración con la Cámara de Ingenieros Agrónomos, veterinarios, la Sociedad Rural, CONINAGRO, el INTA, y otros sectores que hacen uso de fitosanitarios”, enfatizó la dirigente.

La iniciativa de Silvina Vaccarezza propone establecer por ley las buenas prácticas de productos fitosanitarios.

Por todo ello, Vaccarezza destacó que tener una ley de fitosanitarios es una “necesidad imperiosa” de los municipios agropecuarios y la provincia de Buenos Aires, tras hacer especial hincapié en que el objetivo del proyecto que promueve su bloque en la Legislatura bonaerense busca implementar “buenas prácticas agrícolas” a lo largo y ancho de la región.